Чемпіон світу побив дружину і адвоката в Москві, – ЗМІ

Чемпіон світу з латиноамериканських танців Максим Кожевников побив дружину і адвоката в центрі Москви, повідомляє Telegram-канал Mash.

Максим Кожевников і його дружина Анастасія / starhit.ru

За інформацією ЗМІ, 45-річний суддя російського телепроекту "Танці з зірками" розлучається з дружиною Анастасією. Пара ділить майно і з цього приводу дівчина разом з адвокатом прийшла в квартиру танцюриста на Тверській-Ямській.

На тлі подiлу, за словами дружини, Максим поліз в бійку. У підсумку всі троє опинилися в лікарні (зі струсом та іншими травмами). Тепер в цій справі буде розбиратися поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бронзова призерка фіналу юніорського Гран-прі з фігурного катання 2017 року росіянка Софія Поліщук стала жертвою побиття в Москві.