Чемпіон світу і 8-кратний чемпіон Росії Ільяс Галімов помер в Москві від коронавiрусу

Максим Богданов Інші види спорту 23:20, 3.06.2020 Оновлено: 23:28, 3.06.2020

Один з найтитулованіших борців кореш [традиційний вид боротьби у тюркських народів] останніх років, чемпіон світу, 8-кратний чемпіон Росії Ільяс Галімов помер на 43-му році життя, повідомляє пресслужба Мінспорту Татарстану.

Ільяс Галімов
russiakoresh.ru

Причиною смерті спортсмена стала двостороння пневмонія. За кілька днів до своєї смерті Галімов повідомив, що у нього діагностовано COVID-19.

За багаторічну кар'єру Галімов став багаторазовим чемпіоном Татарстану, 8 раз здобув перемогу на Чемпіонаті Росії, завоював 9 переможних титулів найстаріших змагань з кореш .

У 2017 році був названий кращим спортсменом республіки Татарстан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон СРСР з боксу, майстер спорту міжнародного класу Микола Разумов помер на 79-му році життя.

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