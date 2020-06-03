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3 червня • оновлено в 23:38
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Чемпіон світу і 8-кратний чемпіон Росії Ільяс Галімов помер в Москві від коронавiрусу

2.1т
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Один з найтитулованіших борців кореш [традиційний вид боротьби у тюркських народів] останніх років, чемпіон світу, 8-кратний чемпіон Росії Ільяс Галімов помер на 43-му році життя, повідомляє пресслужба Мінспорту Татарстану.

Ільяс Галімов

Ільяс Галімов

russiakoresh.ru

Причиною смерті спортсмена стала двостороння пневмонія. За кілька днів до своєї смерті Галімов повідомив, що у нього діагностовано COVID-19.

За багаторічну кар'єру Галімов став багаторазовим чемпіоном Татарстану, 8 раз здобув перемогу на Чемпіонаті Росії, завоював 9 переможних титулів найстаріших змагань з кореш .

У 2017 році був названий кращим спортсменом республіки Татарстан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон СРСР з боксу, майстер спорту міжнародного класу Микола Разумов помер на 79-му році життя.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
вільна боротьба
Місце
Росія
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