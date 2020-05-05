Чемпіон Росії ногами вперед перестрибнув через дружину, яка стоїть у повний зріст

Чемпіон Росії і бронзовий призер чемпіонату світу зі стрибків у висоту Ілля Іванюк показав, як розважається на карантині.

27-річний легкоатлет виклав в Instagram відео, як у незвичайному "кунг-фу"-стилі ногами вперед перестрибує свою дружину Анжелу.

"Як вам такий вид спорту - "перестрибни через дружину". Джампери, хто зможе повторити?" – підписав ефектний ролик спортсмен.

Анжела Іванюк @anghela_32

Анжела Іванюк @anghela_32

Анжела Іванюк @anghela_32

Анжела Іванюк @anghela_32

Анжела Іванюк @anghela_32

Анжела Іванюк @anghela_32

Анжела Іванюк @anghela_32

Анжела Іванюк @anghela_32

Анжела Іванюк @anghela_32

Анжела Іванюк @anghela_32

Анжела Іванюк @anghela_32

Анжела Іванюк @ anghela_32

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на 800 м, Ольга Ляхова опублікувала в Instagram три фотографії в білизні і запропонувала пiдписникам вибрати найкращу з них.

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