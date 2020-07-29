Чемпіон Олімпіади помер у Росії

Олімпійський чемпіон із гандболу 1976 року в складі збірної СРСР Анатолій Федюкін помер у віці 68 років, повідомляє пресслужба російської Федерації гандболу.

Універсальний крайній Анатолій Федюкін у складі радянської збірної став переможцем Олімпіади 1976 року в Монреалі, а також завоював срібну медаль на наступних Олімпійських іграх у Москві. На рахунку гандболіста є перемога на чемпіонаті світу 1982 року.

Після завершення своєї спортивної кар'єри Анатолій Федюкін був тренером, очолював ЦСКА і два рази ставав чемпіоном Росії разом з армійцями. Спортсмен також був головним тренером ісландського "Фрама" і привів команду клубу до перемоги в кубку країни.

Нагадаємо, що напередодні у віці 65 років помер олімпійський чемпіон 1980 року з легкої атлетики Олександр Аксінін.