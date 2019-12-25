Дворазовий переможець Всесвітніх шахових Олімпіад у складі команди України Павло Ельянов заявив, що більше не буде виступати за синьо-жовту команду.

"Ми вимагали зміни тренера. Зараз ми вже нічого не вимагаємо, тому що позиція Федерації абсолютно ясна і вона абсолютно неконструктивна. Ніхто ніяких компромісів не запропонував, і просто ситуація залишилася як вона є. Федерація не хоче вирішувати цi питання з провідними гравцями. На даний момент я припиняю всі взаємини з Федерацією шахів України. І, звичайно, грати за збірну не буду, не налаштований більш виступати під прапором України", – сказав Ельянов в ефірі Chess-News.

Причина такого рішення пов'язана скандалом, що виникла в національній збірній України з шахів. Українські шахісти попросили Міністерство спорту переглянути вибір головного тренера збірної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові шахіст забив суперника до смерті молотком після поразки. Чоловік пролежав в калюжі крові майже тиждень.

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