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25 грудня • оновлено в 22:49
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Чемпіон Олімпіад більше не буде виступати за збірну України

4.1т
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Дворазовий переможець Всесвітніх шахових Олімпіад у складі команди України Павло Ельянов заявив, що більше не буде виступати за синьо-жовту команду.

"Ми вимагали зміни тренера. Зараз ми вже нічого не вимагаємо, тому що позиція Федерації абсолютно ясна і вона абсолютно неконструктивна. Ніхто ніяких компромісів не запропонував, і просто ситуація залишилася як вона є. Федерація не хоче вирішувати цi питання з провідними гравцями. На даний момент я припиняю всі взаємини з Федерацією шахів України. І, звичайно, грати за збірну не буду, не налаштований більш виступати під прапором України", – сказав Ельянов в ефірі Chess-News.

Причина такого рішення пов'язана скандалом, що виникла в національній збірній України з шахів. Українські шахісти попросили Міністерство спорту переглянути вибір головного тренера збірної.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові шахіст забив суперника до смерті молотком після поразки. Чоловік пролежав в калюжі крові майже тиждень.

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Автор
Максим Богданов
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Такое могло произойти только во Львове.Гнилой город.Я из Киева только в Крым езжу или в Турцию.А к западенцам ни ногой,ибо им что свинину молотком отбить,что голову кому то,одинаково.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
«Меня сегодня кровно образили (оскорбили - польск.). Меня обозвали украинцем, хотя все знают что я – русин», - Иван Франко.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Так ему и надо!
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