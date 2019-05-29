Чемпіон Європи з Росії потрапив в ганебний скандал

Чемпіон Європи-2017 по важкій атлетиці росіянин Адам Малігов затриманий за крадіжку продуктів з супермаркету.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, Малігов вкрав з магазину АШАН продуктів на суму 6 тисяч рублів.

Охорона відстежила спортсмена по камерах і зупинила на виході. Спочатку Малігов спробував побитися з охоронцями, але потім здався. Прибулі за викликом поліцейські з ОМВД по Донському району забрали його в відділ. Там Адам провів кілька годин за гратами.

Пізніше Малігова відпустили на свободу. Він відключив телефон і не приходить до слідчого. Найближчим часом його оголосять у розшук.

У мережі вболівальники назвали такий вчинок ганьбою.

Адам Малігов - чемпіон Європи з важкої атлетики 2017 року (у ваговій категорії до 94 кілограмів), віце-чемпіон 2014 го (до 85 кг), бронзовий призер чемпіонату Росії 2015 го (до 94 кг).

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Інтерполу затримали в Санкт-Петербурзі дворазового чемпіона світу з кікбоксингу Вадима Оленчика, який перебував у міжнародному розшуку у справі про вбивство і викрадення автомобіля в Києві.

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