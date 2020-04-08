Прославлений італійський бігун Донато Сабія помер у віці 56 років від наслідків коронавiрусної інфекції.

Донато Сабія TVOra.it

Сабія помер в лікарні міста Потенца, де він перебував у реанімації протягом декількох днів. Повідомляється, що він був госпіталізований в ту ж лікарню, де незадовго до цього помер його батько, повідомляє La Repubblica.

Сабія є чемпіоном Європи в приміщенні 1984 року в бігу на 800 метрів. На Олімпіаді того ж року він став п'ятим, на Іграх 1988 року в Сеулі - сьомим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні від коронавiрусу помер колишній президент футбольного клубу "Буковина" Василь Олександрович Федорюк.

2 квітня в Іспанії від коронавiрусу помер легендарний футболіст мадридського "Реала" Грегоріо Беніто.

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