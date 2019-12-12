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12 грудня • оновлено в 17:21
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Чемпіон Європи з фігурного катання потрапив у секс-скандал за участю 13-річної

1.3т
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Американський центр безпеки спорту SafeSport почав перевірку звинувачень у сексуальних домаганнях на адресу чемпіона Європи з фігурного катання 2019 року в парному розряді Моргана Сіпре.

Як повідомляє агентство USAToday, 3 грудня 2017 року французький спортсмен відправив 13-річній фігуристці, яка тренувалася з ним на одній ковзанці, дві фотографії свого статевого органу в особисті повідомлення Instagram з верифікованого аккаунта.

Морган Сіпре (праворуч)

Морган Сіпре (праворуч)

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Дівчинка та її батьки заявили, що тренери Сіпре Джон Циммерман і Сільвія Фонтана тиснули на їхню родину з метою приховати інцидент, оскільки це могло вплинути на підготовку спортсмена до Зимових Олімпійських ігор 2018 року. За їхніми словами, Циммерман і Фонтана кілька тижнів говорили юній фігуристці, що вона сама винна в отриманні цих фотографій, оскільки є "гарною дівчинкою, а у чоловіків є свої потреби".

Сам Сіпре відмовився давати коментар виданню, заявивши, що у нього немає відповіді на звинувачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда з другого дивізіону чемпіонату Словенії з футболу розірвала контракт із гравцем по дуже несподіваній причині.

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Тема
фігурне катання
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