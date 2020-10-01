Чемпіон Європи з боротьби поїхав на війну в Карабах

Чемпіон Європи з вільної боротьби вірменин Арсен Арутюнян відправився на війну проти Азербайджану в Нагірний Карабах.

Як повідомляє видання News.am, спортсмен приєднався до добровольчого загону "Гайдук", яким командує його батько. Він заявив, що чекав цього протягом декількох днів.

"Я кілька днів чекав, щоб із батьком відправитися на передову. Я приєднався до загону добровольців "Гайдук" під командуванням мого батька Карена Арутюняна, Карена Рашояна та Саяда Айрапетяна. Загін був сформований 3 квітня 2016 року. Перемога буде за нами. Ми зробимо все можливе, щоб перемогти. Нехай Господь благословить нас. Ми повернемося з перемогою", – заявив Арутюнян.

Нагадаємо, вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, в Нагірному Карабасі поновилися бої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонат Вірменії з футболу був призупинений через воєнний стан.