Чемпіон Європи розповів про тортури в білоруській в'язниці після мирного протесту

Срібний призер Олімпіади Андрій Кравченко вийшов з білоруської тюрми в Жодіно після арешту в день мирного протестного маршу 8 листопада, розповівши про звірства ОМОНівців.

За словами чемпіона Європи в десятиборстві і семиборстві, силовики витягли його з другом з автомобіля, затягли стяжки і відвели в якийсь дворик.

"Там стояв ОМОНівець, який досить адекватно зі мною говорив, але потім звідкись підбіг інший і з усієї сили вдарив головою в обличчя мого друга Пашу. Я трохи підняв голову і тут же отримав такий же удар у скроню, після чого він крикнув мені: "Що ти тут робиш, організм?" Все це супроводжувалося постійним матом. ОМОНівець пригрозив Паші: "Так хочу тебе вдарити з лівої, щоб ти здох, але не буду руки бруднити". Якась незрозуміла жорстокість була" – ,цитує Кравченка TUT.by.

Потім Кравченко та інших затриманих перевантажили в "Газель" і відвезли в РУВД, де вони простояли 14-15 годин обличчям до стіни.

"Десь о четвертій годині ночі нас відправили в камеру, а ще через півгодини відправили в Жодіно, попередньо стягнувши великі пальці стяжкою. І так нас головою в підлогу туди повезли. У всіх автозаках на підлозі були біло-червоно-білі прапори. На поверх, де нас оформляли, ми повинні були повзти рачки – це найпринизливіше", – зазначив Кравченко.

Матраци дали тільки на третю ніч.

"Спочатку нас було чоловік по двадцять в камері. Потім розселили в камери по вісім. Після цього троє спали на підлозі, троє на матраці і двоє – на ліжках, які були зварені з металевих куточків і листів. Це була повна жесть. Дві ночі я взагалі не спав. На вісьмох нам давали чотири склянки чаю. Постійно був включений світло", – сказав Кравченко.

При цьому спортсмен не має наміру відмовлятися від своєї позиції:

"Всі розуміють, що відбуваються неприпустимі речі, що так далі не можна. Я там не бачив жодної людини, яка відмовилася б від своєї думки. Люди віру не втрачають", – підсумував Кравченко.

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