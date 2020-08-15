Чемпіон Європи пiд час гонки впав з 15-метрового моста. Момент потрапив на відео

Максим Іншаков Інші види спорту 21:55, 15.08.2020

Знаменитий бельгійський велогонщик Ремко Евенепул вилетів з моста під час престижної одноденної гонки Джиро ді Ломбардія, що проходить в Італії.

Чемпіон Європи-2019 не впорався з керуванням і впав з 15-метрової висоти. 20-річний бельгієць зачепився велосипедом за край бетонної плити, а після падіння вже сам зіткнувся з бетонною огорожею.

Рятувальники зуміли знайти потерпілого гонщика і оперативно передати медикам. За інформацією Catradio Esports Евенепул весь час перебував у свідомості. У лікарні у нього було діагностовано перелом тазу та забій легені.

Постраждалого евакуюють в госпіталь
Twitter Catradio Esports
Ремко Евенепул
Рятувальники намагаються дістати Ремко Евенепула

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня перший етап "Туру Польщі" завершився страшною аварією і масовим завалом.

На фініші голландці Ділан Груневег і Фабіо Якобсен боролися за перемогу – Якобсен почав обгін опонента на останніх метрах, і представник команди Jumbo-Visma виштовхнув співвітчизника прямо в огорожі на швидкості 80 км / год.

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