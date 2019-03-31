"Чекала багато років": українська чемпіонка світу розплакалася після тріумфу

30 березня НОК України провів церемонію "Герої спортивного року 2018". Одну з головних нагород - "спортсменка року" - завоювала відома українська чемпіонка зі стрільби Олена Костевич.

Для 33-річної Костевич цей тріумф був настільки значущим і довгоочікуваним, що після вручення Олена буквально розплакалася і не відразу змогла повернутися до публіки. Але коли емоції трохи вляглися, Костевич розповіла ЗМІ про свою перемогу (до того ж, чемпіонка також стала переможницею в номінації "команда року", вигравши титул в дуеті з напарником Олегом Омельчуком).

Олена Костевич noc-ukr.org

"Емоції вирують всередині, адже я так довго чекала на свою нагороду. Я була і номінанткою, і сама нагороджувала інших переможців, а зараз отримати визнання та отримати відразу дві нагороди - це неймовірно! Чесно кажучи, поки навіть не вірю, що ці два "Оскара" в моїх руках. Несподівано для мене ми перемогли в командномій номінації, і це нам такий собі аванс на наступні змагання", - поділилася першими емоціями Костевич.

"У мене були дуже гідні конкуренти, і, чесно, я до останнього моменту не знала, хто переможе. Тут хочу зазначити Дарину Білодід - вона велика розумниця і дуже сильна, і я бажаю їй терпіння і натхнення теж завоювати цю нагороду. Я пам'ятаю, як теж в 17 років була наймолодшою чемпіонкою світу в своєму виді спорту, але тільки зараз, через 16 років, я отримала такий титул", - говорить Олена.

Виграти звання "кращий спортсмен року" Костевич вдалося вже на пізньому етапі своєї кар'єри, але вболівальники як і раніше очікують від неї перемог. Українка вигравала медалі ще на Олімпіаді-2004 в Афінах, а тепер готується результативно виступити на Іграх в Токіо.

"Звичайно, у мене мало шансів знову виграти цю нагороду. Адже у нас чемпіонат світу раз в чотири роки, а для повторення такого успіху мені, напевно, потрібно на найближчій Олімпіаді взяти відразу дві медалі. Але мотивації на Олімпіаду-2020 і так вистачає, попереду ще дуже багато роботи", - вважає Костевич.

Олена Костевич

"Зараз я в хорошій формі, багато працюю над якістю і пробую щось нове. У мене дуже насичена фізична підготовка з новим фітнес-тренером. Рада, що у нас сформувалася дуже хороша команда перед Олімпіадою-2020 на Токіо", - розповіла спортсменка .

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Олена Костевич в 2018-му виграла чемпіонат світу зі спортивної стрільби, у впертій боротьбі обійшовши росіянку Віталіну Бацарашкіну.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!