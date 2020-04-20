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20 квітня • оновлено в 16:43
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"Час йти": Фергюсон зробив новий випад на адресу Хабіба

1.7т
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Американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон у черговий раз згадав росіянину Хабібу Нурмагомедову відмова від поїздки в США на турнір UFC 249.

"Я думаю, що Хабіб сам все розуміє. Йому час йти. Він це і зробив – втік, підібгавши хвіст. Але я сподіваюся, що у нього все добре, він знаходиться зі своєю сім'єю в безпеці. Коли мова заходить про сім'ю, я нікого не ображаю. У той же час сподіваюся, що він не тільки базікає, але і тренується", – цитує слова Фергюсона видання Чемпіонат.

Тоні Фергюсон

Тоні Фергюсон

Eurosport

Нагадаємо, що раніше Хабіб відмовився летіти в США на поєдинок проти Тоні на UFC 249 через пандемію коронавірусу. Пізніше турнір, запланований на 18 квітня, був перенесений, а росіянину знайшли заміну в особі Джастіна Гетжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий повний кард турніру UFC 249, в рамках якого мають відбутися три чемпіонських бої.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
Особи
Тонi Фергюсон Хабiб Нурмагомедов
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