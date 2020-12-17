CAS усунув Росію від великих міжнародних змагань

Михайло Морозов Інші види спорту 17:15, 17.12.2020 Оновлено: 17:43, 17.12.2020

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відхилив апеляцію Росії на санкції, введені Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), але змінив їхні умови.

Як повідомляється на офіційному сайті CAS, спортсмени з РФ не зможуть виступати на великих міжнародних змаганнях, зокрема на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, під національним прапором до 16 грудня 2022 року. Росія також матиме виплатити 1,27 млн доларів WADA на судові витрати. Атлети, яких не помітили в порушеннях, зможуть виступати під нейтральним прапором.

Нагадаємо, що 9 грудня 2019 року WADA заборонила Росії брати участь у всіх великих міжнародних змаганнях. Термін цього бану становив чотири роки.

Таке рішення було ухвалено через недотримання спортсменами з РФ антидопінгового законодавства та махінації з пробами в Московській антидопінговій лабораторії. Пізніше Росія подала офіційну апеляцію в CAS, і зараз вона була частково задоволена. Тепер санкції WADA діють із 17 грудня 2020 року по 16 грудня 2022 року.

Отже, вони торкнуться Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні, а також чемпіонату світу з футболу-2022 в Катарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексглава Московської антидопінгової лабораторії та інформатор WADA Григорій Родченков заявив, що РФ мають усунути від великих міжнародних змагань на вісім років, оскільки ситуація стає ще гіршою.

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