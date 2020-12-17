CAS покарав Путіна

Спортивний арбітражний суд (CAS) заборонив президенту Росії Володимирові Путіну відвідувати чемпіонати світу та Олімпійські ігри найближчі два роки.

Це рішення CAS є частиною покарання для Росії за зміни в базі даних Московської антидопінгової лабораторії.

Крім глави Російської Федерації, заборона на відвідування великих турнірів поширюється на весь уряд Росії: міністрів і їх заступників, прем'єр-міністра та його заступників, голів і заступників державних організацій, а також на всю адміністрацію президента і співробітників Слідчого комітету Росії.

Водночас CAS уточнює, що є три винятки:

Якщо будь-кого з вищезазначених особисто запросить президент або прем'єр-міністр країни, у якій відбуватиметься турнір;

Якщо представник уряду Росії є членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) або Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

Якщо цей представник сам є спортсменом-учасником турніру або одним із членів команди (наприклад, тренером).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Росії на санкції, введені Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), але змінив їхні умови.