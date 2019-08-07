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Був одружений з українкою: в Росії трагічно помер чемпіон світу

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У Пензі на 22-році життя помер Андрій Терсінцев, неодноразовий чемпіон Росії та світу з шахів серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату (УОРА).

"Заснув і не прокинувся. Тільки в суботу хрестили його дочку Марію, яка народилася два місяці тому. І ось таке... Я просто в шоці", – сказав керівник обласної федерації спорту осіб з УОРА Володимир Новіков

Терсінцев від народження страждав на невиліковну хворобу, яка поступово руйнувала його тіло, і був прикутий до інвалідного візка. Два роки тому він одружився з дівчиною Яною з України.

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Instagram

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Instagram

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Instagram

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Instagram

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Instagram

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Instagram

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Instagram

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Instagram

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Instagram

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Андрій Терсінцев і його дружина Яна

Instagram

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Тема
шахи
Місце
Росія Пенза
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Фууууу!!!
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