Букмекери спророкували, що буде з Олімпіадою через коронавiрус

На думку букмекерів літні Олімпійські ігри 2020 не відбудуться в Японії в термін. Відповідні коефіцієнти були опубліковані на сайті контор.

Олімпіади-2020 під загрозою зриву

Так, ставки на те, що урочиста церемонія відкриття відбудеться 24 липня 2020 на Олімпійському стадіоні в Токіо варіюються від 4,55 до 3,00.

Поставити на те, що Олімпіада буде скасована або перенесена можна з показниками від 1,20 до 1,35.

Раніше глави держав – членів "Великої сімки" в ході відеоконференції обговорили можливість перенесення літніх Олімпійських ігор-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив, що не вважає за необхідне переносити Олімпіаду-2020 на Токіо.

14 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Олімпійські ігри в Токіо (24 липня по 9 серпня) відбудуться як і було заплановано, незважаючи на пандемію коронавируса.

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