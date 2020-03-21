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21 березня • оновлено в 12:57
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Букмекери спророкували, що буде з Олімпіадою через коронавiрус

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На думку букмекерів літні Олімпійські ігри 2020 не відбудуться в Японії в термін. Відповідні коефіцієнти були опубліковані на сайті контор.

Олімпіади-2020 під загрозою зриву

Олімпіади-2020 під загрозою зриву

Так, ставки на те, що урочиста церемонія відкриття відбудеться 24 липня 2020 на Олімпійському стадіоні в Токіо варіюються від 4,55 до 3,00.

Поставити на те, що Олімпіада буде скасована або перенесена можна з показниками від 1,20 до 1,35.

Букмекери спророкували, що буде з Олімпіадою через коронавiрус

Букмекери спророкували, що буде з Олімпіадою через коронавiрус

Раніше глави держав – членів "Великої сімки" в ході відеоконференції обговорили можливість перенесення літніх Олімпійських ігор-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив, що не вважає за необхідне переносити Олімпіаду-2020 на Токіо.

14 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Олімпійські ігри в Токіо (24 липня по 9 серпня) відбудуться як і було заплановано, незважаючи на пандемію коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Олімпіади-2020 Коронавірус
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