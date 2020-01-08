"Буду бити лису голову": Ємельяненко влаштував сутичку в мережі

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Олександр Ємельяненко влаштував сутичку в мережі зі співвітчизником Магомедом Ісмаїловим. Поєдинок пройде на турнірі ACA 107.

Боєць виклав афішу майбутнього бою і підписав її так: "Буду бити лису голову 3 квітня!"

Ісмаїлов прийшов у коментарі і парирував: "Ай сяу. Я вже було вирішив, що ти передчасно язика проковтнув. Ну нічого, чи то ще буде. Проковтнеш. Ай панч – енд ю вил флай".

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій останній бій Олександр Ємельяненко виграв у важкоатлета Михайла Кокляєва, нокаутувавши його в першому раунді поєдинку.

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