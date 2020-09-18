Бубка відреагував на падіння свого "вічного" рекорду

Легендарний український легкоатлет Сергій Бубка прокоментував досягнення шведського колеги Армана Дюплантіса, який побив його світовий рекорд зі стрибків з жердиною на турнірах під відкритим небом, виступаючи на шостому етапі Діамантової ліги в Римі.

Українець опублікував повідомлення, адресоване спортсмену, на своїй сторінці в Twitter. У ньому він привітав Дюплантіса і заявив, що радий за нього та його сім'ю.

"Вітаю Дюплантіса з тим, що він побив мій рекорд! Неймовірний результат! Я радий за нього та за його сім'ю – вони прекрасні люди. Я також радий за легку атлетику та спорт в цілому, оскільки у нас з'явилася яскрава зірка з таким світлим майбутнім. Бажаю всього найкращого та підкорення нових вершин", – написав Бубка.

Сергій Бубка прокоментував падіння свого "вічного рекорду" Twitter Сергія Бубки

Нагадаємо, що рекорд, встановлений українським легкоатлетом у 1994 році на позначці в 6,14 метра називали вічним. Дюплантісу вдалося стрибнути на висоту в 6,15 метра. Шведу також належить світовий рекорд зі стрибків з жердиною в приміщенні (6,18 метра).

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські легкоатлетки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх зробили "золотий дубль" на шостому етапі Діамантової ліги в Римі.