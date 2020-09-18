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Бубка відреагував на падіння свого "вічного" рекорду

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
5,9 т.
Сергій Бубка привітав Армана Дюплантіса та його сім'ю

Легендарний український легкоатлет Сергій Бубка прокоментував досягнення шведського колеги Армана Дюплантіса, який побив його світовий рекорд зі стрибків з жердиною на турнірах під відкритим небом, виступаючи на шостому етапі Діамантової ліги в Римі.

Українець опублікував повідомлення, адресоване спортсмену, на своїй сторінці в Twitter. У ньому він привітав Дюплантіса і заявив, що радий за нього та його сім'ю.

"Вітаю Дюплантіса з тим, що він побив мій рекорд! Неймовірний результат! Я радий за нього та за його сім'ю – вони прекрасні люди. Я також радий за легку атлетику та спорт в цілому, оскільки у нас з'явилася яскрава зірка з таким світлим майбутнім. Бажаю всього найкращого та підкорення нових вершин", – написав Бубка.

Сергій Бубка прокоментував падіння свого "вічного рекорду"

Нагадаємо, що рекорд, встановлений українським легкоатлетом у 1994 році на позначці в 6,14 метра називали вічним. Дюплантісу вдалося стрибнути на висоту в 6,15 метра. Шведу також належить світовий рекорд зі стрибків з жердиною в приміщенні (6,18 метра).

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські легкоатлетки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх зробили "золотий дубль" на шостому етапі Діамантової ліги в Римі.

легка атлетикаСергій Бубка
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