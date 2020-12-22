Бродський виступив із закликом щодо фінансування олімпійських видів спорту

Михайло Морозов Інші види спорту 17:48, 22.12.2020 Оновлено: 17:56, 22.12.2020

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський закликав виважено підійти до державного фінансування олімпійських видів спорту та врахувати позицію федерацій, перш ніж використовувати поспішно сформовані формули й критерії.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, згідно з новим проєктом розподілу коштів, який було розроблено Міністерством молоді та спорту України у 2020 році, федерації олімпійських видів спорту отримають значно меншу частку фінансування. Крім того, частина з них узагалі може втратити понад половину державної підтримки.

У листі Бродського зазначається, що цей документ складено без обговорення з громадськістю та представниками федерацій олімпійських видів спорту. Саме тому ФБУ закликала відкликати Проєкт наказу та створити спеціальну комісію для його доопрацювання. До неї повинні ввійти представники Національного олімпійського комітету України (НОК) і федерацій олімпійських видів спорту.

Лист Бродського представникам федерацій олімпійських видів спорту
ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський обурився через ситуацію з фінансуванням збірної України та чемпіонатів із баскетболу в країні.

Нагадаємо, що всі першості йдуть на вимушену паузу з 23 грудня 2020 року.

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