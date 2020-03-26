Брітні Спірс побила світовий рекорд Усейна Болта

Знаменита американська співачка Брітні Спірс заявила, що побила світовий рекорд восьмикратного олімпійського чемпіона з легкої атлетики Усейна Болта в бігу на 100 метрів.

38-річна поп-діва виклала у себе в Instagam фото з результатом.

Брітні Спірс @britneyspears

З чемпіонського забігу Болта (9,58), Спірс зняла більш ніж 3 секунди. Результат артистки - 5,97 секунди.

"Вперше пробігла за 5 секунд! Ключ у тому, щоб перед забігом подолати страх. У мене вийшло, я пробігла за 5 секунд! Зазвичай бігаю за 6 або 7... В перший раз взагалі пробігла за 9. А тепер у мене все вийшло на стометрівці!" - підписала знімок Брітні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня Спірс поділилася серією пікантних фотографій зі своїм коханим, 26-річним фітнес-тренером Семом Асгарі.

Гарячі кадри були опубліковані на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

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