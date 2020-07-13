Британські спортсмени приймали секретний препарат під час Олімпіади-2012

Спортсмени олімпійської збірної Великобританії приймали секретний експериментальний напій для поліпшення результатів на домашніх ОІ в 2012 році.

Як повідомляє видання DailyMail, речовина, яку давали атлетам, знаходилася в стадії розробки, тому ніхто не міг гарантувати те, що її вживання не призведе до порушення антидопінгових правил. Крім того, було невідомо, які побічні ефекти є у препарату під назвою DeltaG. Усі британські спортсмени підписали угоду про нерозголошення інформації.

Відзначається, що 40% з них зіткнулися з побічними ефектами: блювотою та шлунково-кишковими розладами. З цієї причини від вживання напою відмовилися 28 атлетів, ще 24 спортсмени ніяк не відчули на собі вплив препарату.

Нагадаємо, що збірна Великобританії посіла третє місце за кількістю нагород на Олімпіаді-2012, завоювавши 29 золотих медалей, 17 срібних і 19 бронзових.

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