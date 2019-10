Побито 16-річний світовий рекорд в легкій атлетиці

Кенійська бігунка Бріджит Косгей виграла Чиказький марафон зі світовим рекордом, у чоловіків першим став її співвітчизник Лоренс Чероні.

Косгей пробігла дистанцію за 2.14,04 і побила рекорд британки Поли Редкліфф, який був встановлений на Лондонському марафоні в 2003 році (2.15,25).

The moment history was made by Brigid Kosgei. 2:14:04. pic.twitter.com/afABYGC9td