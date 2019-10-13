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13 жовтня • оновлено в 23:54
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Побито 16-річний світовий рекорд в легкій атлетиці

1.7т Читати матеріал російською

Кенійська бігунка Бріджит Косгей виграла Чиказький марафон зі світовим рекордом, у чоловіків першим став її співвітчизник Лоренс Чероні.

Косгей пробігла дистанцію за 2.14,04 і побила рекорд британки Поли Редкліфф, який був встановлений на Лондонському марафоні в 2003 році (2.15,25).

Бріджит Косгей

Бріджит Косгей

Бріджит Косгей

Бріджит Косгей

Бріджит Косгей

Бріджит Косгей

Бріджит Косгей

Бріджит Косгей

Бріджит Косгей

Бріджит Косгей

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