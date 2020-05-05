"Брешуть психологи": Ємельяненко розплакався на камеру

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко провів експеримент, щоб перевірити слова психологів, які стверджують, що людині стає легше, якщо вона поплаче.

"Психологи кажуть, що, коли поплачеш, стає легше. Легше мені не стало. Брешуть психологи. Пішов я займатися спортом. Всім гарного дня та відмінного настрою", – поділився результатами експерименту Ємельяненко-молодший.

Олександр Ємельяненко Instagram Олександра Емельяненко

Нагадаємо, 3 квітня в Москві мав відбутися його поєдинок проти Магомеда Ісмаїлова, проте бій був перенесений через пандемію коронавірусу. Олександр знаходиться в столиці Чечні, Грозному, де тренується, щоб підтримувати фізичні кондиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ємельяненко-молодший пустив собі кров і опублікував доказ в Instagram.