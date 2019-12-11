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11 грудня • оновлено в 13:57
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"Брешемо": олімпійський чемпіон з Росії зробив потужне зізнання про допінг у країні

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Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання росіянин Денис Панкратов заявив про наявність у країні державної системи допінгу.

Коментуючи рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) позбавити РФ права брати участь у великих міжнародних змаганнях, чемпіон ОІ-96 звинуватив державу у тому, що вона підставила спортсменів.

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Включно з біатлоном: розкрито види спорту, де росіяни вживали допінг

Денис Панкратов

Денис Панкратов

"Советский спорт"

"З 50-х років ми постійно обманюємо, брешемо і поводимося некоректно щодо всього світу. Ми порушуємо всі можливі закони. Шукаємо усі лазівки, не дуже законні, довідки ліві даємо – "боремося". Загальний принцип: обманюємо, говоримо неправду, брешемо. Приберіть державу зі спорту. Претензії – не окремо до спортсменів. А претензії – до Росії, яка садить спортсменів на допінг. У нас це відбувається на державному рівні. У Росії сьогодні вся наша система легкої атлетики немислима без допінгу. З цим і йде боротьба", – цитує Панкратова "Советский спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін назвав рішення WADA політичним, пригрозивши агентству позовом до суду.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Так во всём мире.
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иловайский юрий
иловайский юрий
славный фейк.... от советского спорта 95....клоуны)
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
По морде видно, что алкаш
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