"Брешемо": олімпійський чемпіон з Росії зробив потужне зізнання про допінг у країні

Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання росіянин Денис Панкратов заявив про наявність у країні державної системи допінгу.

Коментуючи рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) позбавити РФ права брати участь у великих міжнародних змаганнях, чемпіон ОІ-96 звинуватив державу у тому, що вона підставила спортсменів.

Денис Панкратов "Советский спорт"

"З 50-х років ми постійно обманюємо, брешемо і поводимося некоректно щодо всього світу. Ми порушуємо всі можливі закони. Шукаємо усі лазівки, не дуже законні, довідки ліві даємо – "боремося". Загальний принцип: обманюємо, говоримо неправду, брешемо. Приберіть державу зі спорту. Претензії – не окремо до спортсменів. А претензії – до Росії, яка садить спортсменів на допінг. У нас це відбувається на державному рівні. У Росії сьогодні вся наша система легкої атлетики немислима без допінгу. З цим і йде боротьба", – цитує Панкратова "Советский спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін назвав рішення WADA політичним, пригрозивши агентству позовом до суду.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!