Брехливі свідчення: російські допінгісти обмовили українців

Російські спортсмени під час показань у справі про грандіозний допінговий скандал звинуватили українців у вживанні заборонених речовин. Про це розповів державний тренер України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишнік.

"Вони нібито пішли назустріч слідству і озвучили брехливі свідчення, що нібито вживали допінг разом з українцями. Вчинки росіян спричинили чимало незручностей нашим спортсменам. Зокрема, перед чемпіонатом світу в Лондоні кожен український атлет змушений був здати аж чотири допінг-проби. Фактично ми знаходилися під мікроскопом допінгових ревізорів і з честю подолали цей важкий етап. Україна довела, що держава не має ніякого відношення до допінгових махінацій", - наводить слова Тиртишніка видання "Експрес-online".

Як повідомляв "Обозреватель", у Росії під час Олімпійських ігор 2014 року в Сочі намагалася підсипати допінг у пробу української біатлоністки Валентини Семеренко.