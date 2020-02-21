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21 лютого • оновлено в 19:23
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Бразильський боєць ММА назвав Ємельяненка паршивою вівцею

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Бразильський боєць змішаних єдиноборств Фернандо Родрігес різко відреагував на скандали навколо росіянина Олександра Емельяненка.

Напередодні поєдинку проти Сергія Харитонова бразилець, коментуючи нещодавній арешт Ємельяненка-молодшого за п'яний дебош, назвав того виродком.

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Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко

rbc.ru

"У мене два кумира: Родріго Ногейра і Федір Ємельяненко. Так, знаю, що у Федора є брат Олександр. У Бразилії про нього говорять, що це відмінний боєць. Але у нас пишуть, що він щось на зразок паршивої вівці в сім'ї. щось на зразок прислів'я "В сім'ї не без виродка", – цитує Родрігеса "Р-Спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі було опубліковано відео про те, як Олександра Емельяненка виводять із запою в Чечні напередодні поєдинку проти Магомеда Ісмаїлова.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
Особа
Олександр Емельяненко
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Всю бразилию с их дикими обезъянами - на миротворец и в неньку не пускать !
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