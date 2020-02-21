Бразильський боєць ММА назвав Ємельяненка паршивою вівцею

Бразильський боєць змішаних єдиноборств Фернандо Родрігес різко відреагував на скандали навколо росіянина Олександра Емельяненка.

Напередодні поєдинку проти Сергія Харитонова бразилець, коментуючи нещодавній арешт Ємельяненка-молодшого за п'яний дебош, назвав того виродком.

Олександр Ємельяненко rbc.ru

"У мене два кумира: Родріго Ногейра і Федір Ємельяненко. Так, знаю, що у Федора є брат Олександр. У Бразилії про нього говорять, що це відмінний боєць. Але у нас пишуть, що він щось на зразок паршивої вівці в сім'ї. щось на зразок прислів'я "В сім'ї не без виродка", – цитує Родрігеса "Р-Спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі було опубліковано відео про те, як Олександра Емельяненка виводять із запою в Чечні напередодні поєдинку проти Магомеда Ісмаїлова.

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