Брат Хабіба принизливо програв інваліду на турнірі UFC в Москві

Двоюрідний брат чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абубакар програв Давиду Заваде в дебютному бою на турнірі UFC Fight Night 163 в Москві.

Поєдинок закінчився в першому раунді, після того, як німецький боєць, у якого лише одна нирка, зловив суперника важелем ліктя.

David "Sagat" Zawada (17-5) spoils the UFC premiere of Abubakar Nurmagomedov, snaring Khabib's cousin in a triangle choke for his first promotional win! The former KSW title challenger has stopped 15, 10 in round one. #UFCMoscow pic.twitter.com/STyG2JIkD1 - Kyle Johnson (@VonPreux) November 9, 2019

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор висміяв поразку Абубакара Нурмагомедова в Twitter, але пізніше видалив пост.

"Він постукав по своєму лобі. Якщо можна постукати по лобі, можна і вдарити в лоб. Він здався і втік. Ми знаємо, хто там тікає. Абубакар Нурмаготаптап. Вічний невдаха", – написав Конор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Хабіб нарвався на порцію критики з боку користувачів Instagram. У stories аккаунта чемпіона UFC у легкій вазі був помічений ролик, на якому його двоюрідний брат Абубакар Нурмагомедов принижує бездомних американців.

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