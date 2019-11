Брат Хабіба принизливо програв інваліду на турнірі UFC в Москві

Двоюрідний брат чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абубакар програв Давиду Заваде в дебютному бою на турнірі UFC Fight Night 163 в Москві.

Поєдинок закінчився в першому раунді, після того, як німецький боєць, у якого лише одна нирка, зловив суперника важелем ліктя.

David "Sagat" Zawada (17-5) spoils the UFC premiere of Abubakar Nurmagomedov, snaring Khabib's cousin in a triangle choke for his first promotional win! The former KSW title challenger has stopped 15, 10 in round one. #UFCMoscow pic.twitter.com/STyG2JIkD1