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9 листопада • оновлено в 22:12
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Брат Хабіба принизливо програв інваліду на турнірі UFC в Москві

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Двоюрідний брат чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абубакар програв Давиду Заваде в дебютному бою на турнірі UFC Fight Night 163 в Москві.

Поєдинок закінчився в першому раунді, після того, як німецький боєць, у якого лише одна нирка, зловив суперника важелем ліктя.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор висміяв поразку Абубакара Нурмагомедова в Twitter, але пізніше видалив пост.

"Він постукав по своєму лобі. Якщо можна постукати по лобі, можна і вдарити в лоб. Він здався і втік. Ми знаємо, хто там тікає. Абубакар Нурмаготаптап. Вічний невдаха", – написав Конор.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Хабіб нарвався на порцію критики з боку користувачів Instagram. У stories аккаунта чемпіона UFC у легкій вазі був помічений ролик, на якому його двоюрідний брат Абубакар Нурмагомедов принижує бездомних американців.

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Тема
UFC
Місце
Росія Москва
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