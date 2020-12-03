Борці влаштували бійку на чемпіонаті Росії. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 18:25, 3.12.2020 Оновлено: 18:36, 3.12.2020

Зустріч чемпіонату Росії по вільній боротьбі серед юніорів між Аланом Багаєвим і Бабулі Цолоєвим завершилася бійкою.

Уже на перших секундах спортсмени з Північної Осетії та Інгушетії почали агресивно вести бій. У якийсь із епізодів росіяни вийшли з рамок правил боротьби і почали бити один одного за правилами боксу.

Судді не стали з'ясовувати, хто був призвідником бійки і дискваліфікували обох спортсменів. Після змагань Багаєв і Цолоєв владнали конфлікт, помирившись.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібний інцидент стався в Туреччині на міжнародному турнірі з вільної боротьби Yasar Dogu. Зустріч між представником Грузії Зурабом Ербоцанашвілі і українцем Хасаном Закаріевим завершилася масовою бійкою.

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