Борець на турнірі відправив рефері в глибокий нокаут - опубліковано відео

Незвичайний інцидент стався на турнірі по канарської боротьбі в Іспанії.

Під час протистояння Тiхарафе Гуанче і Верфі Равеля один з борців випадково нокаутував рефері Енджі Меліа. У якийсь момент суддя занадто близько підійшов до спортсменів. Один з них провів прийом, а другий "в польоті" ударив суддю ногою.

Radio Marca Tenerife повідомляє, що потерпілий був госпіталізований з переломом щелепи. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня під час турніру з летвею (бірманського боксу) Lethwei 14 in Japan в Токіо рефері поспішив розняти боксерів. Суддя став між спортсменами і отримав удар в обличчя, після чого не зміг втриматися на ногах. Бій був припинений.

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