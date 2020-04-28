Боксери в Росії проти коронавiрусу запустили в Серпухові аеростат з Ісусом

Максим Богданов Бокс 20:53, 28.04.2020 Оновлено: 20:56, 28.04.2020

У Серпухові федерація боксу Росії вирішила допомогти місцевим жителям в боротьбі з коронавірусом, використавши для цього досить оригінальний спосіб.

У небо над містом піднявся аеростат, до якого був прикріплене 40-метрове полотно з образом Ісуса Христа і написом "Спаси і збережи", повідомляє Telegram-канал MDK.

"Таким чином людей вирішили морально підтримати в складний епідеміологічний період і вселити надію на якнайшвидше звільнення від коронавiрусної інфекції", - йдеться в заяві Федерації.

За словами організаторів, повітряна куля і образ Спасителя змогли побачити жителі міських округів Чехов і Кашира.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній чемпіон світу з боксу росіянин Сергій Ковальов заявив, що коронавірус був створений в лабораторних умовах штучно.

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