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Боксера "з відбитими мізками" назвали "достойною заміною Путіна"

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Американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Джефф Монсон, який в кінці травня отримав російське громадянство, заявив про намір в майбутньому стати депутатом Держдуми.

"Я спочатку попрацюю в Красногорську. Потім я хотів би дорости до Державної думи і допомагати так максимально можливій кількості людей. Зараз я збираюся стати членом парламенту Красногорська", - сказав Монсон в ефірі радіо "Говорить Москва".

Такі слова боксера викликали бурхливу реакцію у російських уболівальників. У мережах вважають, що "з відбитими мізками" пряма дорога в депутати, і називають американця "гідною заміною для Путіна".

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Відзначимо, що Монсон неодноразово відвідував окупований Донбас, а також позував зі зброєю в руках разом з терористами. Боєць звинуватив Україну в розпалюванні війни на сході країни.

Особа
Джефф Монсон
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
А что такого? У нас юмористы были, клоуны с ЛДПР вроде Марычева были. У вас вон боксер с отбитыми мосгами мэром Киева выбран и ничего, нормально.
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