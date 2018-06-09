Боксера "з відбитими мізками" назвали "достойною заміною Путіна"

Американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Джефф Монсон, який в кінці травня отримав російське громадянство, заявив про намір в майбутньому стати депутатом Держдуми.

"Я спочатку попрацюю в Красногорську. Потім я хотів би дорости до Державної думи і допомагати так максимально можливій кількості людей. Зараз я збираюся стати членом парламенту Красногорська", - сказав Монсон в ефірі радіо "Говорить Москва".

Такі слова боксера викликали бурхливу реакцію у російських уболівальників. У мережах вважають, що "з відбитими мізками" пряма дорога в депутати, і називають американця "гідною заміною для Путіна".

Відзначимо, що Монсон неодноразово відвідував окупований Донбас, а також позував зі зброєю в руках разом з терористами. Боєць звинуватив Україну в розпалюванні війни на сході країни.