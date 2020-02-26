Боксер з Алжиру потужно вирубив суперника ударом з коліна в голову

Алжирський тайський боксер, який представляє Францію, Карім Беналія жорстко нокаутував тайця Сеагамеса, завдавши йому нищівного удару коліном у голову.

Як повідомляє інформагентство Heavy, Беналія почав побиття суперника ще в першому раунді, відправивши свого візаві в нокдаун ударом з розвороту. Сеагамес зумів піднятися, але відразу після поновлення бою пропустив ще один потужний випад алжирця, який вирубив тайця прямим ударом з коліна в голову, закінчивши поєдинок у першій трихвилинці.

Карім Бенальо і Сеагамес Heavy.com

Karim Benelia first hits the spinning-elbow to knock down Seagames, then finishes him off with a beautiful flying knee in the first round. pic.twitter.com/JbZ5Rh9M8s - Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 23, 2020

Відзначимо, що змагання проходили в столиці Таїланду Бангкоку. Для Беналії цей нокаут став четвертим поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тайський боксер на ім'я Неймар знепритомнів після моторошного нокауту та впав на настил разом з рефері поєдинку.

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