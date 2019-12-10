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10 грудня • оновлено в 12:07
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Бойкот Олімпіади! У російській Держдумі придумали, як "помститися" WADA

4.1т
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Одіозний російський політик, віцеспікер Держдуми Петро Толстой заявив, що у відповідь на гучне рішення WADA Росії необхідно організовувати свої спортивні змагання.

При цьому він виступив за бойкот літньої Олімпіади 2020 року в Токіо.

Петро Толстой

Петро Толстой

"Мені здається, ми не знайшли гідної відповіді на перший раунд цькування російських спортсменів, коли погодилися їхати в Пхьончхан під білим прапором, і нам пропонують ще кілька разів з'їздити під білим прапором. Вирішуватимуть, звісно, спортсмени, я не спортсмен, але я вважаю, що грати в карти з шулером безглуздо. Їхати нікуди не треба. Треба організовувати свої змагання, і треба створювати умови для того, щоб ці чотири роки не були змарновані для наших олімпійців і нашого олімпійського спорту", – сказав Толстой в ефірі програми "Час покаже".

На його думку, Росія цілком здатна організувати власні змагання, які можуть замінити Олімпійські ігри, щоправда, не уточнив їхній формат й інші організаційні деталі.

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"Поки наша країна не займе жорстку позицію в цьому питанні, мені здається, що розуміння з боку функціонерів WADA не буде. Жорстка позиція – це бойкот, це відсутність команди Росії на Олімпіаді", – додав російський чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком WADA ухвалив рішення відсторонити Росію від участі у великих міжнародних змаганнях терміном на чотири роки після того, як було викрито обман із підміною даних Московського антидопінгового центру.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допінговий скандал
Місце
Росія
Теги
Державна Дума Росії WADA
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Они ужасно отомстят. Приедут дружно в Монреаль и мочой, с содержанием мельдония обо#цут штаб-квартиру ВАДА.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп - це завжди падлюка!(с)
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
Жесткая позиция - это не глотать таблетки пачками и не подменивать мочу...
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