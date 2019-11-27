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29 листопада • оновлено в 11:47
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Російські спортсменки влаштували брудну провокацію з українською чемпіонкою світу

148.2т
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Російські спортсменки Єлизавета Кахарова і Віолета Галактіонова намагалися закрити своїм прапором переможницю – українку Богдану Лехман.

Інцидент стався на урочистій церемонії нагородження на чемпіонаті світу з армрестлінгу, який пройшов у румунському місті Констанца. Тоді, як грав гімн України, росіянки розтягнули триколірне полотнище.

Цей момент викликав бурхливе обурення в мережі.

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''Що з вашою мовою?'' Російський чемпіон UFC влаштував брудну провокацію перед боєм із Макгрегором

Як повідомляв OBOZREVATEL, на головному російському телеканалі зганьбилися з Україною перед боєм Василя Ломаченка проти Люка Кемпбела.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Армрестлiнг" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Армрестлiнг
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Моряк Папай
Моряк Папай
Дружно стоят на пъедесталах со своими флагами. Заголовок предвзят. Спорт и искусство - вне политики (образованные люди давно это поняли и приняли).
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Моряк Папай, но только не майдaун-порохоботы..
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Во-о, идиотизм журналистов. Где провокация, болезные?!
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Goncharov Costa, русофобские ресурсов то развелось..
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Сухов Гена
Сухов Гена
Как мы любим безнаказанно пиздеть в интернети Почемубы не поехать в Россию этому дерьму и там сказать про флаг .А тряпка это ты чучело
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