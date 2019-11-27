Російські спортсменки Єлизавета Кахарова і Віолета Галактіонова намагалися закрити своїм прапором переможницю – українку Богдану Лехман.

Інцидент стався на урочистій церемонії нагородження на чемпіонаті світу з армрестлінгу, який пройшов у румунському місті Констанца. Тоді, як грав гімн України, росіянки розтягнули триколірне полотнище.

Цей момент викликав бурхливе обурення в мережі.

Хамство - головна рису мокшан.



Во время нагородження українки Богдани Лехман, яка перемогла двох представніць Московії на Чемпіонаті з армрестлінгу у Румунії, ті намагались закрити українську спортсменку своєю ганчіркою з Аквафреш pic.twitter.com/9lcvRQ0q3s - Max Gertsen (@MaxGertsenUkr) November 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, на головному російському телеканалі зганьбилися з Україною перед боєм Василя Ломаченка проти Люка Кемпбела.

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