Боєць UFC зірвав своє інтерв'ю через страту іранського борця. Відео

Боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Боббі Грін не зміг стримати емоцій, дізнавшись під час інтерв'ю про страту в Ірані чемпіона країни з греко-римської боротьби Навіда Афкарі.

Грін перервав інтерв'ю після бою з Аланом Патріком на UFC Fight Night 177, якого він переміг рішенням суддів.

"Ви тільки що розбили мені серце, сказавши, що цей хлопець позбувся життя. Думав, що ми врятуємо його. Він втратив життя. Він втратив життя просто за те, що висловлював протест. Це спустошує. Ви розбили мені серце. Зараз нема про що говорити, хтось втрачає життя, а я просто стою тут. Не хочу зараз говорити, не можу говорити про бій. Це зводить мене з розуму. Не можу говорити. Спасибі, вибачте", – сказав Грін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Афкарі був страчений в суботу, 12 вересня. Йому інкримінували вбивство охоронця під час протестів проти економічної політики Ірану в 2018 році. Сам борець свою провину заперечував.

Після страти МОК виступив з офіційною заявою. У Комітеті були шоковані таким вчинком іранської влади.