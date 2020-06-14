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14 червня • оновлено в 10:53
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Боєць UFC влаштував стрілянину, поранивши 8 осіб - ЗМІ

1.9т
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Невідомий чоловік, який представився бійцем Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC), влаштував стрілянину біля входу в один з барів, розташований в центральній частині міста Сан-Антоніо (штат Техас, США).

Чоловіка не пустили в заклад через явнi ознаки алкогольного сп'яніння. У відповідь він дістав гвинтівку і поранив вісьмох людей біля входу в бар, повідомляє NY Times з посиланням на начальника поліцейського управління Сан-Антоніо Вільяма Макмануса.

"Він повернувся до своєї машини, витягнув довгу гвинтівку, пройшов з нею через вулицю. Перед тим, як відкрити вогонь, він закричав:"Ти знаєш, хто я? Я боєць UFC з Каліфорнії!" – цитують ЗМІ Макмануса.

За попередньою інформацією були поранені п'ять жінок і троє чоловіків у віці від 23 до 41 року. Ніхто з них не отримав смертельних ран.

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року невідомий розстріляв глядачів на футбольному матчі в США

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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