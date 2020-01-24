Головна Новини
25 січня • оновлено в 02:19
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Боєць UFC влаштував бій з двома красунями: на відео показали, що з цього вийшло

754
Читати матеріал російською

Один з найталановитіших бійців світу UFC у напівлегкій вазі 25-річний Грант Доусон взяв участь у тренувальному поєдинку 2 на 1 проти журналістки Лори Санко та своєї дівчини Елль Вегмен.

Як повідомляє агентство Fightside, Санко є популярною репортеркою агентства ESPN, а до цього займалася змішаними єдиноборствами та провела один професійний поєдинок у 2013 році, який закінчився її перемогою. На аматорському рівні на її рахунку 4 перемоги та 1 поразка. Дівчина Доусона бере участь у боях UFC і зуміла здобути 6 перемог і 3 поразки на професійному рівні.

Грант Доусон зі своєю дівчиною

Грант Доусон зі своєю дівчиною

Playerswiki

@grantdawsonkgd said he could beat me and his girlfriend fellow atomweight @theruthless_ellewagman at the same time in a grappling match ... turns out he was right 😂🤣😂 Elle and I are already game planning our next attempt 💪🏼💪🏼

Публікація від Laura Sanko (@laura_sanko)

Як бачимо, переможцем поєдинку став Доусон, який зумів зломити опір суперниць. На рахунку американця 15 професійних поєдинків, 14 з яких завершилися його перемогами.

Новини
Колишній боєць UFC побив над унітазом двох чоловіків - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка UFC у середній ваговій категорії Майк Перрі випадково відправив у нокдаун свою дівчину Даніель Нікерсон.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
UFC
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги