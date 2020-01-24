Боєць UFC влаштував бій з двома красунями: на відео показали, що з цього вийшло

Один з найталановитіших бійців світу UFC у напівлегкій вазі 25-річний Грант Доусон взяв участь у тренувальному поєдинку 2 на 1 проти журналістки Лори Санко та своєї дівчини Елль Вегмен.
Як повідомляє агентство Fightside, Санко є популярною репортеркою агентства ESPN, а до цього займалася змішаними єдиноборствами та провела один професійний поєдинок у 2013 році, який закінчився її перемогою. На аматорському рівні на її рахунку 4 перемоги та 1 поразка. Дівчина Доусона бере участь у боях UFC і зуміла здобути 6 перемог і 3 поразки на професійному рівні.
Грант Доусон зі своєю дівчиною
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@grantdawsonkgd said he could beat me and his girlfriend fellow atomweight @theruthless_ellewagman at the same time in a grappling match ... turns out he was right 😂🤣😂 Elle and I are already game planning our next attempt 💪🏼💪🏼
Як бачимо, переможцем поєдинку став Доусон, який зумів зломити опір суперниць. На рахунку американця 15 професійних поєдинків, 14 з яких завершилися його перемогами.
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