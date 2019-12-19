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19 грудня • оновлено в 23:48
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Боєць UFC "вбив" суперника неймовірним ударом у голову

Боєць UFC "вбив" суперника неймовірним ударом у голову
Ніл, на прізвисько Руки зі сталі, завершив бій достроково, уклавши суперника убивчим хай-кіком
1.3т Читати матеріал російською

Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Джефф Ніл ефектно переміг свого співвітчизника Френка Камачо на турнірі UFC 228, який відбулося в Далласі, штат Техас.

На другій хвилині другого раунду Джеффу вдалося потужно прикластися ногою точно в голову опонента, надовго його вирубавши.

Удар був настільки страшним і досконалим, що коментатори деякий час не могли знайти слів, лише повторюючи "О, Боже мій".

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, нідерландський боєць UFC Алістар Оверім отримав жахливу травму обличчя в бою проти Жаірзіньо Розенструйка з Суринаму на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату в Вашингтоні.

Коли до кінця бою залишалися лічені секунди, суперник завдав потужного удару Оверіму і звалив його з ніг. У результаті у нідерландця з'явилося величезне розсічення верхньої губи.

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Автор
Максим Богданов
Тема
UFC
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