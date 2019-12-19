Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Джефф Ніл ефектно переміг свого співвітчизника Френка Камачо на турнірі UFC 228, який відбулося в Далласі, штат Техас.

На другій хвилині другого раунду Джеффу вдалося потужно прикластися ногою точно в голову опонента, надовго його вирубавши.

Удар був настільки страшним і досконалим, що коментатори деякий час не могли знайти слів, лише повторюючи "О, Боже мій".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, нідерландський боєць UFC Алістар Оверім отримав жахливу травму обличчя в бою проти Жаірзіньо Розенструйка з Суринаму на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату в Вашингтоні.

Коли до кінця бою залишалися лічені секунди, суперник завдав потужного удару Оверіму і звалив його з ніг. У результаті у нідерландця з'явилося величезне розсічення верхньої губи.

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