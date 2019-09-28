Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Стівен Петерсон нокаутував суперника бекфістом (удар правою рукою, який розкручується).

Епізод стався на турнірі UFC Fight Night 159 в бою проти мексиканця Мартіна Браво.

Цей удар є несподіваним, з огляду на те, що вкрай рідко застосовується спортсменами і захисту проти нього часто не напрацьовані. В історії UFC це всього лише 7-й нокаут бекфістом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що іспанський кікбоксер Хосе Марія Кеведо втратив зв'язок з реальністю після того, як його нокаутував француз Хакім Кетаібо

Після нокауту Кеведо не відразу прийшов до тями, а прийшовши до тями, подумав, що саме він здобув перемогу і почав радіти.

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