Боєць UFC рідкісним ударом відправив суперника у "нокаут століття". Відео

Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хоакін Баклі відзначився феноменальним ударом на турнірі UFC Fight Island 5.

26-річний Баклі нокаутіровл співвітчизника Імпу Касанганая, перемігши рідкісною "вертушкою".

На третій хвилині другого раунду Касанганай нащось схопив ногу суперника, після чого Баклі, скориставшись інерцією, яку надав його тілу суперник, виконав акробатичний трюк, завдавши удар вільною ногою з розвороту.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Офіційний акаунт UFC вже припустив, що Хоакін Баклі – автор найкращого нокауту в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень назад словацька спортсменка Моніка Чочлікова, яка виступає в змішаних бойових мистецтвах (ММА), перемогла рідкісним больовим прийомом - "хрускотом скорпіона".