Боєць UFC плюнув у їжу ексукраїнцю Олійнику, який прийняв російське громадянство

Американський боєць UFC Деррік Льюїс плюнув у їжу своєму наступному супернику Олексію Олійнику, який народився в Харкові, але прийняв російське громадянство в 2014 році.

"UFC надіслав мені їжу, але помилково відправив мені ще й страву Олексія. Мені здається, що в його їжі не вистачає деяких інгредієнтів. Ми все ще повинні доставити її, інакше він залишиться голодним. Але спочатку треба додати трохи приправи", – сказав Льюїс на відео у себе в Instagram перед тим, як кілька разів плюнути в їжу свого суперника.

Відзначимо, що поєдинок між американцем і Олійником стане головною подією турніру UFC Fight Night в Лас-Вегасі, який відбудеться в неділю, 9 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому бою росіянин здобув важку перемогу над досвідченим бійцем Фабрісіо Вердумом на UFC 249.