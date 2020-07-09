Боєць UFC одним ударом вирубив літнього чоловіка під час конфлікту в барі
Боєць UFC Майк Перрі взяв участь у бійці в одному з барів в місті Лаббок, штат Техас. За інформацією поліції, в ході конфлікту постраждало троє осіб.
Як повідомляє видання MMA Fighting, незнайома жінка намагалася вивести Перрі із закладу, коли він вступив у словесну перепалку з літнім чоловіком.
"Я нокаутую твій старий зад", – сказав боєць, перш ніж вирубити свого опонента одним ударом.
Перрі допитали на місці злочину, але не заарештовували. Йому потрібно буде з'явитися в суді і, можливо, заплатити штраф у розмірі 500 доларів. Літнього чоловіка, який відчув на собі міць удару спортсмена, відвезли в лікарню. За словами свідків, боєць пив ягідні мохіто та вдарив одного з працівників бару, коли його попросили залишити заклад.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Перрі вирубив незнайомця на вулиці й опублікував відео нокауту.