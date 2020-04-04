Боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Микита Крилов зізнався, що в бiльшiй мiрi боїться заразитися коронавірусів при перегляді телевізора.

Микита Крилов @ nikitakrylovufc

"Намагаюся не думати про небезпеку. Вважаю, айбільшою мірою коронавірус передається через телевізор. Більший ризик заразитися має той, хто постійно думає про це", - цитує Крилова RT.

В одному з ранніх інтерв'ю уродженець Красного Луча заявляв, що дуже хоче отримати російський паспорт і має величезне бажання виступити під прапором "ЛНР".

17 березня луганський спортсмен, який переміг американця Джоні Уоккера на турнірі UFC Fight Night 170 в Бразилії, сфотографувався з прапорами України і Росії.

Рік тому Крилову заборонили виходити на поєдинок під пісню "День перемоги" в рамках турніру під егідою UFC.

29 березня Микита зізнався, що йому довелося відкласти отримання російського паспорта.

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