Боєць UFC Френсіс Нгану ураганним нокаутом здобув перемогу над Жаірзіньо Розенструйком на UFC 249

Максим Богданов Інші види спорту 10:16, 10.05.2020 Оновлено: 11:06, 10.05.2020

Французький боєць змішаних єдиноборств (ММА) Френсіс Нгану добув ефектну перемогу нокаутом над суринамцем Жаірзіньо Розенструйком.

Нгану - Розенструйк

Один з головних поєдинків турніру UFC 249 відбувся на арені "VyStar Veterans Memorial Arena" в Джексонвілл, США і тривав лише 20 секунд.

33-річний Нгану зі старту приголомшив опонента потужними атаками, обрушивши град ударів в голову бразильця. Один з лівих бокових досяг мети, змусивши Розенструйка впасти на настил Октагон.

Нгану - Розенструйк
Нгану - Розенструйк

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центральному бою вечора американець Джастін Гетжі сенсаційно переміг співвітчизника Тоні Фергюсона і завоював титул тимчасового чемпіона в легкій вазі.

Крім того, ексчемпіон UFC у легкій вазі Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне в матчі реванші.

Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь Петтіса 29-28, 29-28, 29-28.

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