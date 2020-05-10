Французький боєць змішаних єдиноборств (ММА) Френсіс Нгану добув ефектну перемогу нокаутом над суринамцем Жаірзіньо Розенструйком.

Нгану - Розенструйк

Один з головних поєдинків турніру UFC 249 відбувся на арені "VyStar Veterans Memorial Arena" в Джексонвілл, США і тривав лише 20 секунд.

33-річний Нгану зі старту приголомшив опонента потужними атаками, обрушивши град ударів в голову бразильця. Один з лівих бокових досяг мети, змусивши Розенструйка впасти на настил Октагон.

Нгану - Розенструйк

Нгану - Розенструйк

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центральному бою вечора американець Джастін Гетжі сенсаційно переміг співвітчизника Тоні Фергюсона і завоював титул тимчасового чемпіона в легкій вазі.

Крім того, ексчемпіон UFC у легкій вазі Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне в матчі реванші.

Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь Петтіса 29-28, 29-28, 29-28.

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