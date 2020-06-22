Боєць UFC дев'ять разів відмовлявся продовжувати бій, але нарвався на опір тренера

Михайло Морозов Інші види спорту 16:08, 22.06.2020

Боєць UFC Макс Роскопф був категорично не готовий виходити на третій раунд бою проти Остіна Хаббарда, але його тренер Роберт Драйсдейл вимагав, щоб він продовжував битися.

Як повідомляє видання MMAFighting, Роскопф добре провів перший раунд, але не зумів закінчити поєдинок задушливим прийомом. У другому раунді він діяв вже не так вдало, чим скористався суперник, завдавши по ньому низку потужних ударів. Боєць був настільки вимотаний, що не хотів виходити на третю п'ятихвилинку, про що дев'ять разів сказав своєму тренеру ("Call it" в цьому випадку означає "закінчуй" – Ред.), але той почав сперечатися з Роскопфом, закликавши його продовжувати бій. Це тривало до тих пір, поки суддя не втрутився і не зупинив поєдинок.

Цей поєдинок став дебютним для бійця в UFC. Він прийняв пропозицію про бій за п'ять днів до нього. До цього Роскопф виграв усі п'ять поєдинків у змішаних єдиноборствах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головною подією вечора на UFC Вегас 3 стало протистояння росіянина Олександра Волкова і Кертіса Блейдса, яке залишилося за американцем.

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