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9 червня • оновлено в 22:43
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Боєць Шлеменко зажадав "відповідне покарання" для Єфремова

4.9т
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Чемпіон світу з сучасного панкратіону Олександр Шлеменко прокоментував смертельну ДТП, яка сталася в центрі Москви з вини актора Михайла Єфремова.

Машина Єфремова

Машина Єфремова

Gazeta.ru

На думку знаменитого російського бійця змішаного стилю (ММА) цю кримінальну справу необхідно довести до кінця, незважаючи на заслуги артиста.

"Повинна бути показова справа проти Єфремова, щоб усі зрозуміли, що не можна сідати за кермо п'яним. Неважливо, хто ти – відомий артист, актор, співробітник поліції, покарання має бути відповідне", – написав Шлеменко в Instagram.

Крім того, боєць зазначив, що виступає за посилення покарання для п'яних водіїв.

"Знаєте, як-то кажуть по-простому? Із п'яного спитають двічі. Я вважаю, що Єфремов вчинив жахливо. Потрібно прирівняти такі злочини до навмисного вбивства", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП сталася в центрі Москви на Смоленській площі. Автомобіль, на якому пересувався Єфремов, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном. За інформацією ЗМІ, експертиза виявила алкоголь і наркотики в крові актора. Вранці 9 червня водій фургона помер від отриманих травм.

Російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв емоційно відреагував на ДТП за участю Єфремова, назвавши його покидьком і вбивцею.

Колишній чемпіон світу з боксу, депутат Держдуми Микола Валуєв також висловився про ДТП.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Шлеменко Михайло Єфремов
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